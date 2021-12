Ufficiale: Atletico Mineiro, si dimette il tecnico Cuca

Alexi Stival Beludo, detto Cuca, si è dimesso dalla guida dell‘Atletico Mineiro, club con cui aveva vinto il Brasilerao solo qualche settimana fa dopo una astinenza di 50 anni. Non una decisione tecnica la sua, ma personale. L’allenatore ha deciso di prendersi una pausa a causa di motivi personali e familiari e a nulla sono serviti i tentativi della dirigenza di farlo tornare sui suoi passi. Cuca ha così deciso di risolvere il contratto che lo legava al club fino al 2022 e spiegato che non allenerà nessun altra squadra nella prossima annata volendosi dedicare solo alla propria famiglia.

Questo il tweet dei campioni di Brasile:

Atlético anuncia que Cuca não é mais treinador do Clube. A saída foi uma decisão pessoal do treinador, depois de reunião virtual ocorrida no final da tarde desta segunda-feira, 27 de dezembro. Confira em https://t.co/Y7Nlh675CU

