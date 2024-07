Ufficiale: Atletico Madrid, colpo Le Normand in difesa

Colpo in difesa per l’Atletico Madrid che sostituisce Savic, che ha salutato dopo 9 anni, con un fresco campione d’Europa, ovvero Robin Le Normand, prelevato dalla Real Sociedad.

Questa la nota: “Atlético Madrid e Real Sociedad hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Robin Le Normand che verrà formalizzato nei prossimi giorni, al rientro del giocatore dalle vacanze che sta godendo dopo essersi laureato campione degli Europei con la squadra spagnola il 14. di luglio”.

El Atlético de Madrid y la Real Sociedad han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Robin Le Normand que se formalizará en los próximos días, cuando el jugador regrese de las vacaciones que está disfrutando tras proclamarse campeón de la Eurocopa con la selección española el… — Atlético de Madrid (@Atleti) July 27, 2024

Foto: twitter Atletico