Ufficiale: Atletico Madrid, Azpilicueta rinnova fino al 2025

Cesar Azpliciueta e l’Atletico Madrid andranno avanti insieme. Il difensore spagnolo ha appena il suo contratto con i Colchoneros per un’altra stagione. Ad annunciarlo è ovviamente il club madrileno: “César Azpilicueta ha prolungato per una stagione il suo contratto con il nostro club. Il 34enne calciatore navarrese continuerà quindi a vestire i nostri colori anche nella prossima stagione, dopo aver disputato 34 partite lo scorso anno in cui si è alternato, dimostrando versatilità, giocando al centro della difesa. Congratulazioni, Cesar”.

Foto: Instagram Atletico Madrid