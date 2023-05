Ufficiale: Atletico Bilbao, rinnovo fino al 2024 per De Marcos

L’Atletico Bilbao con un comunicato stampo pubblicato sui propri social ha ufficializzato il rinnovo del capitano Oscar de Marcos. Il difensore spagnolo ha quindi rinnovato fino al 2024 senza nessuna clausola rescissoria. Per il calciatore dunque sta per iniziare la quindicesima stagione in questo club.

De Marcos Twitter uff Athletic