Ufficiale: Athletic Club, preso Djalò dallo Sporting Braga. La nota

Acquisto in prospettiva per l’Athletic Club, che ha annunciato poco fa di aver trovato un accordo con lo Sporting Braga per l’acquisto di Alvaro Djalò, attaccante ispano-guineano classe ’99. Il calciatore si unirà al club di Bilbao per le prossime cinque stagioni a partire dal prossimo 1° luglio. Di seguito la nota social della società basca:

“Accordo raggiunto con lo Sporting Braga per la firma di Alvaro Djalò. L’attaccante si unirà all’Athletic nella prossima sessione di mercato per le prossime cinque stagioni.”

Foto: Twitter Athletic Club