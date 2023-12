Tramite un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali, l’Athletic Bilbao ha comunicato il rinnovo di contratto sino al 2027 per l’esterno Adu Ares. Il calciatore, originario della Guinea Bissau, ma cresciuto nei Paesi Baschi, si lega al club per altri tre anni. Attualmente Ares è infortunato, quest’anno due reti in quattro presenza per lui.

Foto: Athletic Bilbao