Ufficiale: Atalanta, risoluzione consensuale con Lee Congerton

È addio tra l’Atalanta e Lee Congerton, dirigente inglese che occupava il ruolo di Responsabile per lo Sviluppo Internazionale dell’Area Sport del club nerazzurro lombardo. Ecco quanto si legge nella nota diramata dalla Dea: “Atalanta BC e Lee Congerton comunicano la decisione di terminare consensualmente il proprio rapporto professionale con effetto a partire da domani, venerdì 1 marzo 2024. Per due anni il dirigente gallese ha ricoperto il ruolo di Responsabile per lo Sviluppo Internazionale dell’Area Sport.

Lee Congerton ringrazia la famiglia Percassi e quella Pagliuca per l’importante e gratificante opportunità professionale che ha arricchito il suo bagaglio di esperienza.

La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutta Atalanta BC esprimono a loro volta gratitudine a Lee Congerton per la professionalità e la dedizione messe a disposizione del Club, augurandogli contestualmente le migliori fortune per il futuro”.

Adesso per Congerton ci sarà un’avventura nella Saudi Pro League, entrerà nell’organigramma dell’Al Ahli

Foto: sito Atalanta