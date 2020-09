Ufficiale: Atalanta, ecco Mojica dal Girona

Dopo l’arrivo di Lammers, nuovo rinforzo in casa Atalanta: si tratta di Johan Mojica, esterno sinistro classe 1992 proveniente dal Girona. Colpo di sicuro valore per la Dea, Mojica vanta infatti anche un’importante esperienza con la Nazionale colombiana: a 22 anni prima convocazione e debutto con gol e assist, poi la partecipazione da protagonista anche ai Mondiali del 2018.

EL TERCER CAFETERO 🇨🇴

Johan #Mojica è un nuovo giocatore dell’Atalanta! Bienvenido Johan! 👋🏾🤩@11johanmojica is a new #Atalanta player! Welcome Johan! 🖤💙

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 22, 2020