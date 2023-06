Ufficiale: Atalanta, ceduto Lammers ai Rangers

Prima uscita per l’Atalanta che ha ceduto l’attaccante Sam Lammers ai Rangers di Glasgow. Il giocatore ha firmato un contratto di 4 anni.

Questa la nota del club scozzese: “Rangers FC è lieto di annunciare l’ingaggio di Sam Lammers dall’Atalanta con un contratto quadriennale”.

💙 #RangersFC are today delighted to announce the signing of Sam Lammers from Atalanta, subject to international clearance on a four year deal.

👉 https://t.co/vMjqmVK7op pic.twitter.com/YRzNY6SmAx

— Rangers Football Club (@RangersFC) June 15, 2023