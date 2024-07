Ufficiale: Atalanta, ceduto Cissé al San Gallo

Il San Gallo ha annunciato, tramite un comunicato diffuso sui propri canali, di aver trovato l’accordo con l’Atalanta circa il trasferimento, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, di Moustapha Cissé. Di seguito il comunicato del club:

“L’attaccante Moustapha Cisse passa dall’Under 23 dell’Atalanta Bergamo all’FC St.Gallen 1879 in prestito per una stagione. L’FCSG ha quindi un’opzione per un impegno a tempo indeterminato ma è stato concordato di non rivelare ulteriori termini del contratto”

Foto: sito ufficiale San Gallo