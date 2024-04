Ufficiale: Aston Villa, Unai Emery ha rinnovato fino al 2027

Dopo la grande stagione dei Villains, è arrivata anche l’ufficialità del rinnovo di Unai Emery con l’Aston Villa fino al 30 giugno 2027. Di seguito il la nota ufficiale apparsa sui canali social del club inglese: “L’Aston Villa è entusiasta di annunciare che l’allenatore Unai Emery ha accettato un prolungamento del contratto fino al 2027. Lo spagnolo ha trasformato il club sin dalla sua nomina nell’ottobre 2022 e ha subito guidato Villa al settimo posto in Premier League dopo aver occupato la 17esima posizione al momento del suo arrivo. Il 52enne ha quindi portato il club alla qualificazione europea per la prima volta dal 2010 e ha continuato a costruire su quella piattaforma nella sua prima stagione completa al timone. Il club è attualmente sulla buona strada per qualificarsi per la UEFA Champions League della prossima stagione, mentre la vasta esperienza di Emery sulla scena continentale ci ha anche portato alla prima semifinale europea in 42 anni”.

Foto: Instagram Aston Villa