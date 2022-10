Ufficiale: Aston Villa, Gerrard lascia la guida tecnica con effetto immediato

Dopo il pesante ko di questo pomeriggio in Premier, Steven Gerrard ha deciso di lasciare la guida tecnica con effetto immediato.

Questo il comunicato del club: “L’Aston Villa Football Club può confermare che l’allenatore Steven Gerrard ha lasciato il club con effetto immediato. Vorremmo ringraziare Steven per il suo duro lavoro e impegno e augurargli ogni bene per il futuro”.

Aston Villa Football Club can confirm that Head Coach Steven Gerrard has left the club with immediate effect. — Aston Villa (@AVFCOfficial) October 20, 2022

Foto: twitter Aston Villa