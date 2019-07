L’Aston Villa continua ad allestire la squadra in vista della prossima stagione, che la vedrà giocare in Premier League dopo la promozione dalla Championship. Tramite i canali ufficiali, infatti, i villans hanno annunciato il trasferimento di Ezri Konsa, difensore classe 1997 proveniente dal Brentford. Il giocatore si unirà alla squadra, in partenza per gli Stati Uniti per il precampionato.

Foto Twitter Aston Villa