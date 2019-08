Ufficiale: Aston Villa, dopo Heaton arriva anche Nakamba

Aston Villa letteralmente scatenato nel mercato estivo. Nel giro di poche ore, dopo aver annunciato l’arrivo di Heaton dal Burnley, i Villans hanno comunicato anche il dodicesimo acquisto di questa sessione: si tratta di Marvelous Nakamba, centrocampista di 24 anni che arriva dal Brugge. Questa la nota del club: “L’Aston Villa è lieto di annunciare la firma di Marvelous Nakamba dal Club Brugge. Il centrocampista 24enne ha iniziato la sua carriera nella sua terra natale, lo Zimbabwe, prima di esordire nel calcio Europeo in Francia, al Nancy. Ha poi giocato nel Vitesse Arnhem in Olanda e il Club Brugge in Belgio, giocando la Champions League. Ha inoltre rappresentato lo Zimbabwe nella recente Coppa d’Africa”.

Foto Twitter Aston Villa