Ufficiale: Aston Villa, dal Chelsea arriva Drinkwater in prestito

Daniel Drinkwater è un nuovo giocatore dell’Aston Villa. Il centrocampista, classe 1990, arriva in prestito dal Chelsea, dopo che aveva disputato la prima parte di stagione, sempre in prestito, con la maglia del Burnley. A dare l’ufficialità della notizia è stato proprio l’Aston Villa, con una nota: “L’Aston Villa è lieta di annunciare la firma di Danny Drinkwater in prestito dal Chelsea fino alla fine della stagione“.

Foto: sito Aston Villa