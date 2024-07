Ufficiale: Aston Villa, arriva Philogene dall’Hull City

L’Aston Villa ha annunciato, tramite un comunicato diffuso attraverso i propri canali, di aver raggiunto l’accordo con l’Hull City circa il trasferimento di Jaden Philogene, centrocampista classe 2002. Di seguito il comunicato del club:

“L’Aston Villa è lieta di annunciare l’ingaggio di Jaden Philogene dall’Hull City. L’ala torna al Villa dopo un’impressionante stagione con i Tigers nel 2023/24. Diplomatosi all’Academy di Bodymoor Heath, ha esordito in prima squadra nel club nel 2021 e ha poi trascorso periodi in prestito allo Stoke City e al Cardiff City. Ha preso parte al tour negli Stati Uniti nell’estate del 2023, regalando alcune prestazioni sorprendenti per la squadra di Unai Emery.

Benvenuto, Jaden!”

Foto: twitter Aston Villa