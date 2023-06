Ufficiale: Asensio lascerà il Real Madrid al termine di questa stagione. Lo aspetta il PSG

Il Real Madrid ha annunciato che al termine di questa stagione ci sarà la separazione con l’attaccante Marcos Asensio. Lo spagnolo saluta Madrid dopo aver vinto 17 trofei tra cui 3 Champions League. Il comunicato: “Il Real Madrid esprime gratitudine e affetto per Marco Asensio, giocatore che ha difeso il nostro stemma e la nostra maglia per sette stagioni. È arrivato al Real Madrid quando aveva solo 20 anni ed è riuscito a entrare nella storia del nostro club come parte di una squadra che è stata protagonista di uno dei nostri periodi di maggior successo. Marco Asensio ha vinto 17 titoli con il Real Madrid: 3 Coppe dei Campioni, 4 Mondiali per Club, 3 Supercoppe Europee, 3 Campionati, 1 Coppa del Re e 3 Supercoppe di Spagna. Noi madridisti non dimenticheremo mai la sua carriera e il suo comportamento esemplare durante tutto questo tempo. Il Real Madrid è e sarà sempre la sua casa, e augura a lui e a tutta la sua famiglia buona fortuna in questa nuova fase”.

Foto: Instagram Asensio