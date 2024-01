Ufficiale: Ascoli, arriva Streng

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con lo SJK Seinajoki per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto delle prestazioni sportive dell’attaccante finlandese David Jeremiah Kristoffersson Streng. Nato l’8 novembre 2001 a Vaasa, ha vestito le maglie di tutte le selezioni giovanili nazionali fino all’Under 20. Per la sua prima esperienza in Italia ha scelto la maglia n.11. Il Club bianconero accoglie Jeremiah Streng con un caloroso benvenuto.

Foto: sito Ascoli