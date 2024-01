Ufficiale: Ascoli, risolto consensualmente il contratto con Ghazoini

L’Ascoli comunica di aver raggiunto l’accordo col difensore Amine Ghazoini per la risoluzione consensuale del contratto. Il Club bianconero rivolge ad Amine un caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera”. Il difensore marocchino era arrivato nelle Marche nella stagione 2021-2022, salvo poi passare, lo scorso anno, alla Vis Pesaro in Serie C; quest’anno, per lui, nessuna convocazione con il sodalizio bianconero.

Foto: logo Ascoli