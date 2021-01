Ufficiale: Ascoli, ingaggiato Bidaoui

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Soufiane Bidaoui, attaccante esterno sinistro, nato il 20 aprile 1990 ad Etterbeek, in Belgio, ma di nazionalità marocchina.

Diegem, Westerlo, Roeselare e Lierse i club in cui ha militato prima di approdare in Italia, al Parma. Oltre a quella crociata, Bidaoui ha vestito le maglie di Crotone, Latina, Avellino e Spezia, squadra di provenienza, con cui nelle ultime due stagioni ha messo a segno in 40 presenze 7 reti e 3 assist. In Serie B sono 134 i gettoni di presenza (con 15 gol e 18 assist), che si aggiungono ai 4 in Serie A e ai 52 nei campionati esteri (con 4 gol e 4 assist).

L’Ascoli Calcio accoglie con un caloroso benvenuto Soufian Bidaoui, che vestirà la maglia bianconera n. 26.

Foto: Sito Ascoli