Ufficiale: Ascoli, ecco Corazza dal Cesena

Simone Corazza è un nuovo calciatore dell’Ascoli. Di seguito la nota: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo col Cesena per l’acquisizione a titolo definitivo dell’attaccante Simone Corazza, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026.

Friulano di Latisana, nato il 22 marzo 1991, Corazza è un profilo di spessore per la categoria, vantando quasi 450 presenze fra i professionisti e 131 gol nella sua lunga carriera, nel cui palmarès figurano tre vittorie di campionato di Serie C con Reggina, Novara e Cesena e due supercoppe di C. Oltre a quella del Cesena, ha vestito le maglie di Alessandria, Reggina, Piacenza, Novara, Sudtirol, Portosummaga e Valenzana. Proprio col Portosummaga realizzò al Del Duca un gol contro l’Ascoli nel match di Coppa Italia del 12 agosto 2012. In Serie B con Novara e Alessandria ha collezionato 83 presenze, 17 gol e 2 assist.”

Foto: Instagram Ascoli