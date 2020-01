Ufficiale: Ascoli, dall’Hertha Berlino arriva l’esterno Covic

View this post on Instagram

#CALCIOMERCATO: UFFICIALE IL TEDESCO COVIC. L'Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito temporaneamente fino al prossimo 30 giugno dall'Hertha Berlino le prestazioni sportive di Maurice Dominick Covic, esterno destro nato il 17 aprile 1998 a Berlino. Al calciatore, che domani sosterrà il primo allenamento agli ordini di Mister Zanetti, va il benvenuto del Club bianconero. @legab