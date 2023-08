Ufficiale: Ascoli, dal Torino arriva Bayeye

Con un comunicato ufficiale diffuso sulle proprie pagine social, l’Ascoli ha annunciato di aver raggiunto un accordo per il trasferimento di Bayeye che si unirà alla squadra con la formula del prestito con opzione di riscatto: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo col Torino per l’approdo in bianconero del terzino destro, classe 2000, Brian Jephte Bayeye. Arriva con la formula del prestito con opzione e vestirà la maglia numero 40.

Nato a Parigi, la prima esperienza italiana la fa in C al Catanzaro, club in cui milita tre stagioni con una parentesi di sei mesi al Carpi. Lo scorso anno veste la maglia del Toro con cui esordisce in Serie A il 28 gennaio 2023 nel match di campionato con l’Empoli al Castellani.

Il Club bianconero accoglie Brian con un caloroso benvenuto e gli augura di proseguire con la maglia del Picchio il proprio percorso di crescita“.

