Ufficiale: Ascoli, dal Bari arriva in prestito Achik

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito dal Bari a titolo temporaneo fino al prossimo 30 giugno le prestazioni sportive di Ismail Achik. Marocchino di Casablanca, è nato il 30 luglio 2000, è un esterno offensivo, reduce dalla stagione in B col Bari, con cui è sceso in campo 23 volte, mettendo a segno un gol. Nella sua giovane carriera da annoverare i tre anni con l’Audace Cerignola, squadra con cui ha vinto nella s.s. 2021/22 il campionato di Serie D, realizzando 6 gol e 9 assist. L’anno seguente contribuisce con 10 gol e 7 assist in 41 partite all’ottima stagione in C dei pugliesi. L’Ascoli Calcio dà il benvenuto ad Achik, che vestirà la maglia bianconera n. 70.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ascoli Calcio 1898 FC SpA (@ascolicalcio1898fc)

Foto: Instagram Ascoli