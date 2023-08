Come anticipato da Sportitalia, adesso è ufficiale il passaggio di Lorenco Šimić al Maccabi Haifa.

L’Ascoli conferma la cessione con un comunicato ufficiale: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il trasferimento a titolo definitivo di Lorenco Šimić al Maccabi Haifa. Il Club bianconero saluta Lorenco, lo ringrazia per quanto profuso per la causa bianconera e gli augura le migliori fortune”.

Foto: Facebook Ascoli