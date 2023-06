Ufficiale: Asamoah Gyan annuncia il ritiro

L’attaccante ghanese Asamoah Gyan, una leggenda del calcio nel suo paese, ha annunciato il ritiro dall’attività all’età di 37 anni. Ha dichiarato in conferenza stampa ad Accra “È una fase difficile nella carriera di qualsiasi calciatore, un momento che tutti temono. Ma quando la natura prende il sopravvento, una vocina inizia a risuonare nelle orecchie… È ora”. “Questa voce l’ho sentita molto bene, e ho ceduto: è ora”. 51 gol in nazionale e una carriera di oltre vent’anni, in Italia ha giocato con l’Udinese . Di lui si ricorda soprattutto il rigore sbagliato il 2 luglio 2010 ai quarti del Mondiale contro l’Uruguay al 122º minuto di gioco. Se tramutato in rete, avrebbe portato il Ghana in semifinale. Sino a quel fatidico momento era stato il principale trascinatore della squadra.

Fonte Foto: Wikipedia