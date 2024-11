Ufficiale: Arsenal, si dimette il ds Gaspar

Il direttore sportivo dell’Arsenal, Edu Gaspar, si è ufficialmente dimesso dalla sua carica, come annunciato pochi istanti fa dal club. Gaspar è entrato a far parte del club nel 2019 come direttore tecnico, ottenendo la promozione fatidica nel 2022 e supervisionando gli aspetti calcistici della squadra maschile, femminile e dell’accademia dell’Arsenal. Il club per il momento non ha annunciato un sostituto o i piani futuri.

Questo il comunicato: “Edu Gaspar si è dimesso oggi dal suo ruolo di Direttore Sportivo. Edu, nostro ex giocatore e Invincibile, è tornato nel luglio 2019 come Direttore Tecnico. Ha progredito all’interno del club ed è stato promosso a Direttore Sportivo nel novembre 2022, dove ha supervisionato il calcio maschile, femminile e dell’accademia. Ringraziamo Edu per il contributo che ha dato alla nostra rinnovata strategia calcistica e per aver guidato il club con i valori dell’Arsenal nel cuore”.

Il saluto del Co-Presidente Josh Kroenke: “Rispettiamo la decisione di Edu e lo ringraziamo per il suo enorme contributo e la dedizione nel far progredire il club. Tutti noi nel club gli auguriamo il meglio. Gli vogliamo tutti bene e apprezziamo l’energia positiva che porta in tutto e per tutti. Il cambiamento e l’evoluzione fanno parte del nostro club. Rimaniamo concentrati sulla nostra strategia e sulla vittoria di trofei importanti. Il nostro piano di successione rifletterà questa continua ambizione”.

Foto: logo Arsenal