Ufficiale: Arsenal, riscattati Mari e Soares

Con un comunicato ufficiale l’Arsenal ha reso noto i riscatti di Pablo Mari e di Cedric Soares, quest’ultimo con una breve parentesi all’Inter. Il difensore spagnolo ha giocato l’ultima stagione al Flamengo, mentre il terzino portoghese proviene dal Souhtampton. Entrambi erano arrivati a Londra in prestito a gennaio.

✍️ We have reached agreement with both Pablo Mari and Cedric Soares to join the club on permanent deals.

— Arsenal (@Arsenal) August 24, 2020