Ufficiale: Arsenal, rinnovo fino al 2028 per il terzino Ben White. Il comunicato

Rinnovo di contratto in casa Arsenal. Poco fa il club londinese ha annunciato via social l’estensione dell’attuale accordo in essere con Ben White fino al 2028 con opzione per un’ulteriore stagione. Blindato dai Gunners il terzino inglese classe ’97 . Di seguito il commento sull’operazione del direttore sportivo della società britannica Edu Gaspar: “Siamo davvero felici di aver trovato una nuova intesa a lungo termine con Ben. Da quando Ben si è unito a noi, il suo contributo e il suo impegno sono stati di altissima qualità. I ​​nostri tifosi lo adorano, noi lo amiamo e non vediamo l’ora a goderci le performance di Ben con noi negli anni a venire.”

Foto: Twitter Arsenal