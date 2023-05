Ufficiale: Arsenal, rinnovo a lungo termine per Ramsdale

Continua l’avventura di Aaron Ramsdale all’Arsenal. I Gunners hanno annunciato la firma del portiere su un nuovo accordo, non rivelando, però, la data della nuova scadenza. Di seguito l’annuncio social dall’Arsenal: “Il nostro portiere Aaron Ramsdale ha firmato un nuovo contratto a lungo termine.

Il 25enne ha già fatto 76 apparizioni per noi in tutte le competizioni, con le sue prestazioni premiate dall’essere nominato nella squadra inglese per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar lo scorso dicembre.

Aaron si è unito a noi dallo Sheffield United nell’estate del 2021 e si è goduto una prima stagione stellare con noi, mantenendo 14 lenzuola pulite in tutte le competizioni, venendo votato giocatore del mese dell’Arsenal sia in ottobre che a novembre 2021 e facendo il suo debutto internazionale senior”.

Foto: sito ufficiale Arsenal