Ufficiale: Arsenal, Marquinhos richiamato dal prestito al Nantes

L’Arsenal ha deciso di richiamare in maniera anticipata Marquinhos, attaccante brasiliano classe 2003, dal prestito in Ligue 1 al Nantes. Di seguito il comunicato del club: “Marquinhos è stato richiamato dal suo periodo in prestito all’FC Nantes, squadra della Ligue 1, dove giocava dall’inizio della stagione. Il nostro attaccante lavorerà duramente per garantire che il Brasile sia una delle due squadre nazionali sudamericane a qualificarsi per il torneo di calcio maschile delle Olimpiadi del 2024 ospitato in Francia quest’estate. Diamo il benvenuto a Marquinhos nel club e gli auguriamo tutto il meglio per il torneo internazionale e il suo continuo sviluppo”.

Foto: sito ufficiale Arsenal