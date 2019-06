Ufficiale: Arsenal, Ljungberg entra a far parte dello staff tecnico di Emery

Mediante un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l’Arsenal ha annunciato che Freddie Ljungberg, ex giocatore dei gunners, assumerà il ruolo di assistente tecnico del manager del club, Unai Emery. L’ex calciatore svedese aveva precedentemente guidato la formazione Under 23 dell’Arsenal.

As part of our ongoing strategy to fully develop our young players, we’re making some coaching changes 👇

