Ufficiale: Arsenal, arriva il giovane portiere Setford dall’Ajax

L’Arsenal rinforza il suo pacchetto di portieri con Tommy Setford, 18 anni, nazionale inglese Under 21 che arriva a titolo definitivo dall’Ajax.

Questa la nota del club: “Il portiere 18enne Tommy Setford si è unito a noi con un trasferimento a titolo definitivo dall’Ajax. Il nazionale giovanile inglese, nato nei Paesi Bassi, è cresciuto nel settore giovanile dell’Ajax, rappresentando lo Jong Ajax nelle ultime stagioni”, si legge nella nota pubblicata dall’Arsenal, che contiene anche alcune dichiarazioni. Il direttore dell’Academy, Per Mertesacker, ha dichiarato: “Diamo il benvenuto a Tommy all’Arsenal. È un giovane portiere con un grande potenziale e non vediamo l’ora di sostenere il suo sviluppo nei prossimi anni. Il primo passo nel percorso di sviluppo di Tommy con noi sarà quello di integrarsi nel nostro gruppo giovanile Under 21 e allenarsi regolarmente con il nostro gruppo di portieri della prima squadra”.

Foto: logo Arsenal