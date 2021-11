Ufficiale: arriva il rinnovo con l’Inghilterra per il ct Gareth Southgate

La Federcalcio inglese ha annunciato l’ufficialità del rinnovo del ct della Nazionale inglese Gareth Southgate. Il tecnico ha prolungato il suo contratto sino al 2024 e guiderà quindi l’Inghilterra per altri due anni. La nota ufficiale della Federcalcio inglese: “Siamo lieti di confermare che Gareth Southgate ha esteso il suo contratto #ThreeLions fino al 2024”.

Here to stay 👊

We’re delighted to confirm that Gareth Southgate has extended his #ThreeLions contract through to 2024. pic.twitter.com/X3SGaU168f

— England (@England) November 22, 2021