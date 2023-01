Ufficiale: Arnold sarà CT dell’Australia fino al Mondiale del 2026

Graham Arnold sarà ancora il CT dell’Australia. La Federcalcio ha annunciato che il CT resterà in carica fino alla Coppa del Mondo 2026.

Queste le parole del tecnico: “Amo l’Australia e amo il calcio australiano, e niente potrà mai eguagliare l’euforia, l’orgoglio e il senso di realizzazione che io e l’intero gruppo abbiamo provato in Qatar”, ha dichiarato il 59enne in un comunicato stampa. “La voglia di continuare nel ruolo non è mai stata così forte e so di avere ancora molto da dare al calcio australiano. Voglio regalare gioie ai nostri tifosi come abbiamo fatto in Qatar”.

Foto: twitter Australia