Ufficiale: Armenia, risoluzione consensuale con il CT Caparros

“La Federcalcio armena e l’allenatore della nazionale armena, Joaquin Caparros, interrompono la cooperazione di comune accordo. Il ct spagnolo non guiderà più la nazionale armena. Il 28 settembre il presidente della FFA Armen Melikbekyan ha incontrato Joaquin Caparros e ha discusso le prestazioni della squadra nazionale armena quest’anno. Durante l’incontro è stato raggiunto un accordo reciproco per non continuare la cooperazione. Durante l’incontro, Armen Melikbekyan ha ringraziato lo specialista spagnolo per il suo lavoro, per essere stato al fianco della nazionale nei giorni difficili per la Repubblica di Armenia, per aver mostrato le migliori qualità umane e l’alta professionalità durante il lavoro. Sotto la guida di Joaquin Caparros, la nazionale armena ha vinto per la prima volta nella sua storia un torneo ufficiale, conquistando il primo posto nel suo girone della divisione C della Nations League. Sotto la guida dello spagnolo, la nazionale armena ha avuto la più lunga serie di vittorie consecutive nella sua storia: 9 partite. Inoltre, con il 66enne in panchina, la nazionale armena ha disputato una serie di partite impressionanti nel turno di qualificazione ai Mondiali, regalando ai fan grandi emozioni. La dirigenza della Federcalcio armena e lo staff che ha lavorato insieme a Joaquin Caparros, esprimono ancora una volta la loro profonda gratitudine al ct spagnolo per il suo lavoro e gli augurano nuovi successi nella sua futura carriera. Grazie, Mister!”.

