Alphonse Areola è un nuovo portiere del West Ham. Lo rende noto il club londinese con comunicato ufficiale.

Il portiere francese 28enne arriva in prestito per una stagione dal Paris Saint-Germain, con diritto di riscatto in favore del club inglese.

Questo il tweet ufficiale:

https://twitter.com/WestHam/status/1420761028770603008

Foto: Twitter personale