Ufficiale: Arena nuovo giocatore del Pisa

Alessandro Arena è un nuovo giocatore del Pisa. A darne notizia è il Gubbio, ormai ex club del giocatore. L’attaccante classe 2000 è stato ceduto a titolo definitivo. Questo il comunicato del club umbro: “L’A.S. Gubbio 1910 comunica di aver ceduto nella giornata odierna a titolo definitivo alla società Pisa Sporting Club 1909 il calciatore Alessandro Arena. Ad Alessandro il più grande grazie per i due anni trascorsi con la maglia rossoblu e per tutte le gioie regalate ai tifosi del Gubbio. La sua militanza con questo club resterà nella storia dell’A.S. Gubbio. La società rossoblù augura ad Arena le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera e di raggiungere palcoscenici sempre più importanti”.

Foto: Instagram Gubbio