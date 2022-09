Ufficiale: Arda Turan appende gli scarpini al chiodo

Considerato uno tra i giocatori turchi più forti, Arda Turan in carriera ha vestito anche le maglie di Atletico Madrid e Barcellona. Si chiude così, oggi, la sua carriera nel calcio giocato all’età di 35 anni e a ufficializzarlo è proprio lui tramite il suo profilo Instagram: “E’ stata dura ma è stato bellissimo…” sono le sue parole.

L’ormai ex centrocampista ha lasciato il Galatasary al termine della scorsa stagione, in attesa di un’occasione giusta per ripartire che però non è arrivata.

Foto: Galatasaray social