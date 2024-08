Ufficiale: Araujo è un nuovo giocatore del Bournemouth

Il Bournemouth ha ufficializzato l’acquisto di Julian Araujo: ” L’AFC Bournemouth è lieto di annunciare l’acquisto di Julián Araujo dall’FC Barcellona. Il23enne si trasferisce al Vitality Stadium con un contratto quinquennale, diventando il quinto acquisto dei Cherries questa estate. Il direttore generale Neill Blake ha dichiarato in merito al trasferimento: “Julián è un giocatore che seguivamo da un po’ di tempo e siamo lieti di portarlo all’AFC Bournemouth. “È un giocatore giovane con un grande potenziale e siamo contenti di aver battuto molti concorrenti per aggiudicarci il suo cartellino. “Crediamo di avere tutti gli strumenti qui per Julián per migliorare la qualità che già possiede e non vediamo l’ora di accoglierlo al Vitality Stadium”. Araujo arriva dopo aver trascorso una stagione impressionante nella Liga in prestito al Las Palmas, dove ha giocato 25 volte e ha aiutato il club neopromosso a rimanere nella massima serie spagnola. Il terzino ha iniziato la sua carriera nella Major League Soccer con l’LA Galaxy, dove ha giocato 108 partite per il club prima di trasferirsi al Barcellona nel 2023. È anche un giocatore della nazionale messicana e ha fatto parte della squadra nazionale che ha vinto la CONCACAF Gold Cup 2023 e si è classificata al terzo posto nella finale della CONCACAF Nations League 2023″.

Foto: instagram Bournemouth