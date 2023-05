Ufficiale: Aquila Montevarchi, interrotto il rapporto con il dt Rosadini

L’Aquila Montevarchi saluta Giorgio Rosadini. Il Direttore Tecnico lascia i rossoblu dopo la retrocessione in Serie D. Questo il comunicato: “La Società Aquila Montevarchi 1902, comunica la chiusura Consensuale del rapporto con il Direttore Tecnico Giorgio Rosadini. Tutta il Consiglio della Società esprime un ringraziamento sentito per il grande lavoro svolto sia con il settore Giovanile sia con la prima squadra, negli otto anni di collaborazione. Anni vissuti insieme che hanno visto una importante crescita della Società, costellati di successi e di tanti risultati raggiunti, momenti e ricordi che rimarranno nella storia del Club, di cui Giorgio ne è stato un protagonista indiscusso. Lascia la Società dopo due anni di collaborazione nel professionismo anche Diego Giorni, pedina importante e di grande collaborazione nello staff tecnico aquilotto. Ad entrambi sinceri auguri per il loro futuro, sarete sempre rossoblu!”.

Foto: sito Montevarchi