Ufficiale: Antonio Filippini nuovo tecnico della Pro Sesto

Pro Sesto 1913 comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra ad Antonio Filippini. Il tecnico bresciano, classe 1973, ha mosso i primi passi da allenatore nelle giovanili del Brescia, della Feralpi Salò e del Milan e ha già allenato le prime squadre di Lumezzane, Trento e Livorno.

“E’ nato tutto in queste ore, ma sono veramente contento di questa opportunità anche perché della Pro Sesto si parla molto bene” le prime parole del nuovo tecnico della Pro. “Sicuramente cambierò qualcosa nelle ultime partite, ho visto tante volte la Pro Sesto in questa stagione e si parte da un’ottima base, non farò sicuramente rivoluzioni”.