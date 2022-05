Ufficiale: Anselmi non è più il responsabile della comunicazione del Verona

Andrea Anselmi non è più il responsabile della comunicazione del Verona. Ad annunciarlo è il club veronese con un comunicato: “Hellas Verona FC comunica che, dopo tre anni di proficua e intensa collaborazione, dalla giornata di domani – mercoledì 1 giugno – Andrea Anselmi lascerà l’incarico di Responsabile dell’Area Comunicazione del Club. Il Club, nella figura del Presidente Maurizio Setti, ringrazia Andrea per l’ottimo lavoro svolto in tre anni e gli augura le migliori soddisfazioni professionali”.

Foto: Sito Ufficiale Verona