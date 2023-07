Ufficiale: Ansaldi rinnova col Parma sino al 2025

Il Parma Calcio comunica che il difensore Cristian Ansaldi ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2024. Così la società emiliana nella nota condivisa sui vari canali: “Il nostro Club è felice di poter proseguire il rapporto sportivo con Cristian, che in questa stagione ha dimostrato le sue qualità tecniche, umane e di grande esperienza, dentro e fuori dal campo”. Ansaldi ha svolto una sola stagione coi Ducali, in cadetteria, essendo arrivato nell’estate del 2022. Gioca in Italia dal 2015-16, quando approdò al Genoa. Per lui da allora esperienze anche con Inter e Torino.

Foto: Twitter Parma