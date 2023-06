Ufficiale: Anorthosis annuncia l’accordo con l’ex Barcellona Moussa Wagué

L’Anorthosis Famagosta annuncia il suo accordo di massima con il terzino senegalese Moussa Wagué. Come si legge nel comunicato della società diffuso sui propri canali, il contratto sarà posto in essere in essere dopo le visite mediche. Si sono comunque già spinti a dargli il benvenuto. L’ex terzino destro del Barcellona, che si era gravemente infortunato a metà dicembre 2020 con la maglia del PAOK, riportando la rottura del tendine rotuleo e dei legamenti crociati laterali, posteriori e anteriori del ginocchio destro, ha lasciato l’HNK Gorica, in Croazia.

Foto: Twitter Anorthosis Famagosta