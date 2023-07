Ufficiale: Anis Slimane dal Brondby allo Sheffield

Lo Sheffield United, fresco di ritorno in Premier, ha ufficializzato l’arrivo dal Brodby di Anis Slimane, centrocampista classe 2001. Approdato in Danimarca nell’estate del 2019, Slimane parte dall’Under 19 del Brondby e arriva fino alla prima squadra diventandone un elemento cardine. Nel frattempo si è fatto sufficiente strada in nazionale da disputare due partite dei mondiali in Qatar. Il club inglese ha annunciato l’acquisto sui propri canali ufficiali con una nota: “Le Blades hanno fatto la prima mossa nella finestra di mercato estiva, acquisendo un centrocampista internazionale che ha partecipato alla Coppa del Mondo dello scorso anno. Il tunisino Anis Slimane ha completato le formalità per un contratto triennale, proveniente dalla squadra danese del Brøndby per una cifra sconosciuta, e si è unito ai suoi nuovi compagni di squadra dello United allo Shirecliffe in vista della prima amichevole pre-campionato di sabato contro il Chesterfield. Slimane è comprensibilmente entusiasta del prossimo capitolo della sua carriera” Il giocatore ha dichiarato: “Mi piace la cultura del club. Ho sentito che è un club che lavora sodo e questo mi ricorda me stesso. Amo lavorare sodo e amo dare tutto, lasciare tutto in campo, in questo club non si regala niente, si lavora per tutto. Ho avuto un’ottima conversazione con il club e l’allenatore e ho sentito che avevano il piano giusto per me. L’allenatore è stato davvero onesto e sono entusiasta di essere qui e non vedo l’ora che arrivi la Premier League. È una grande opportunità e una grande sfida, non vengo qui per una vacanza. Ho passato molto nella mia carriera finora, anche se ho solo 22 anni, ma ho ancora molto da imparare e non vedo l’ora di imparare ogni giorno” . Dopo aver concluso l’accordo, l’allenatore delle Blades, Paul Heckingbottom, ha aggiunto: “Ha 22 anni ma qualcuno con molta esperienza. Ha giocato molte partite in prima squadra, è stato a una Coppa del Mondo e qualcuno che ha continuamente scalato la classifica in termini dei suoi livelli. È un giocatore tecnico che può gestire molto bene la palla e qualcuno che lavora molto duramente. Penso che il fatto che abbia giocato in diverse posizioni a livello internazionale e che sia stato considerato affidabile in quelle posizioni dimostri che capisce il gioco tatticamente. Anis è qualcuno che conosciamo da quando abbiamo accettato il lavoro qui per la prima volta, davvero in quella prima finestra. Non abbiamo mai avuto l’opportunità di fare qualcosa fino ad ora ed è appena coinciso con la sua situazione contrattuale, quindi il tempismo è davvero buono per entrambi”.

Foto: Twitter Sheffield