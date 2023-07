Antony Angileri è ufficialmente un nuovo giocatore del Monopoli. Il terzino classe 2001, cresciuto nel settore giovanile di Palermo, Juventus e Sampdoria, ha firmato un contratto di due anni. Nelle ultime due stagioni in C ha giocato prima con il Piacenza e poi con il Messina. Vanta anche 17 presenze con le Nazionali Under 15 e 17.

Foto: Twitter Monopoli