L’Angers ha deciso oggi esonerare l’allenatore Gerard Baticle. Il club è ultimo in Ligue 1 con appena otto punti conquistati in 15 giornate. Dopo una sosta di un mese per i campionati, per via del Mondiale, l’Angers decide oggi l’esonero, a pochi giorni dal rientro in campo.



Foto: logo Angers