Ufficiale: Andy Carroll riparte dal Reading a 32 anni

E’ stato l’attaccante più costoso d’Inghilterra, oggi era svincolato a soli 32 anni, stiamo parlando di Andy Carroll. L’ex bomber di West Ham e Liverpool era rimasto senza squadra dopo l’avventura al Newcastle (un solo gol in 43 presenze). Adesso ripartirà dal Reading, club che milita in Championship (Serie B) con cui ha firmato un contratto a tempo, fino a metà gennaio 2022.

Ecco l’annuncio social:

Welcome to Reading Football Club, Andy! 🤝

We are delighted to announce the signing of former-Newcastle United striker Andy Carroll, who signs on a short-term deal until mid-January.#WelcomeAndy | #Royals150

— Reading FC (@ReadingFC) November 15, 2021