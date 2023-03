Ufficiale: Andrey Santos torna in prestito al Vasco da Gama. L’annuncio del Chelsea

Dietrofront per Andrey Santos. Il Chelsea infatti ha annunciato il suo ritorno in prestito al Vasco da Gama, club da cui lo ha prelevato il 6 gennaio scorso, dopo che il centrocampista brasiliano classe 2004 non è riuscito ad ottenere il permesso di lavoro della Football Association.

Andrey Santos is re-joining his previous club Vasco da Gama on loan. ✍️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 2, 2023

Foto: Instagram Andrey Santos